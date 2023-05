Im September 1965 gab Pierre Boulez, einer der bedeutendsten Dirigenten und Komponisten des 20. Jahrhunderts, dem SPIEGEL ein denkwürdiges Interview. „Sprengt die Opernhäuser in die Luft”, war darin seine zentrale Forderung. Er hatte sich schon in der Vergangenheit kritisch über Opernhäuser geäußert und sich für ihre Abschaffung oder gar den Abriss ausgesprochen.

Boulez glaubte, dass der Fokus auf die Vergangenheit die Entwicklung neuer Musik verhindert. Natürlich war das provokant. Aber in seinem Statement steckte eine Wahrheit: Zu viel Ressource führt zu Unübersichtlichkeit und scheitert an Grenzen.

Opernhäuser abreißen, Kunst aussortieren, Bücher wegwerfen. Wer mit solchen Forderungen an die Öffentlichkeit tritt, kann sicher sein, dass ein feuilletonistischer Shitstorm aufzieht. Auch mir tut das richtig weh. Und man muss nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber ein kritischer Blick tut not.

Die kulturelle Infrastruktur und mit ihr das gesamte Kulturverständnis in unserem Land waren und sind Teil des allgemeinen Wachstumsgedankens. Immer geht es um die Zunahme: Mehr Angebote, mehr Material, mehr Daten. Nun haben wir in den vergangenen Jahren schmerzlich wahrnehmen müssen: Immerwährendes Wachstum ist nicht nur unmöglich, sondern für uns Menschen und den Planeten schädlich. Wer dagegen etwas tun möchte, muss das eigene Handeln überdenken. Das gilt leider auch für die Kultur. Was bleibt? Was kann weg?