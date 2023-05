Verteidigt jede Gruppe nur noch verbissen ihre Sonderinteressen, treibt die Gesellschaft einem zerstörerischen Krieg entgegen. Dieser Satz stammt nicht von der Diskursmaschine Twitter. Es ist auch kein mahnender Zeigefinger gegen Hass und Häme der digitalen Streitkultur. Zu finden ist er sinngemäß in dem Essay „Der Verrat der Intellektuellen“, veröffentlicht 1927 von dem französischen Autor Julien Benda.

Der Intellektuelle, sagt Benda, verrate sein Geschäft, wenn er vom Geist des Hasses gegen das getrieben wird, was nicht dem eigenen Standpunkt entspricht. Er warnte vor den politischen Gefahren eines polarisierten Debattenraums. Damals stand er damit eher alleine da.

Heute gibt es sie hingegen zuhauf. Die intellektuellen Mahner, die zur Mäßigung aufrufen. Die geistigen Provokateure, die Toleranz für randständige Meinungen einfordern. Da ist der Kolumnist, der im Gendern den Brandbeschleuniger sozialer Spaltung wittert. Da ist die Politikerin, die die Anstifter zur Zwietracht in den Gängen des Bioladens verortet. Oder der Philosoph, der die Wissenschaft vor Ideologisierungen schützen will und Rechtspopulisten einlädt.

Doch die Gefährdungen der Demokratie gehen in ihren Augen nicht, wie noch zu Bendas Zeiten, von einem um sich greifenden Nationalismus aus. Nein. Es sei der Moralismus des Liberalismus, der heute autoritäre Blüten treibe. Sie alle fordern Offenheit und Pluralität, sehen sich von ihren liberalen Gegnern zensiert, diskriminiert, mundtot gemacht.

Was sie in ihrer Anklage verschweigen: Sie sind Pazifisten zwar im Einstecken, Bellizisten aber im Austeilen. Wer Kritik übt, der muss mit Gegenkritik rechnen. Das ist seit jeher das Geschäft der Intellektuellen. Heute ist dies zu einem Geschäftsmodell geworden. Öffentlich Gehör bekommt, wer sich über die Empörung der anderen empört. Damit wird die Diskursmaschine, die Intellektuelle so oft verteufeln, Herr über sie. Die Interventionen folgen einem festgelegten Skript.