Kirche, Krieg und Klimaproteste

Anna-Nicole Heinrich wurde im Mai 2021 zur Präses der Synode gewählt, dem Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland. Beim Amtsantritt war sie 25 Jahre alt und damit die bisher jüngste Präses in der Geschichte der EKD-Synode. Heinrich hat Philosophie an der Universität Regensburg studiert. Nach dem Master-Abschluss war sie zunächst wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Sozialethik. 2020 wechselte sie an den Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Homiletik. Daneben engagierte sie sich seit 2017 in der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. und war zuletzt deren stellvertretende Vorsitzende. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann in einer Vierer-Wohngemeinschaft.