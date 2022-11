Klimaaktivismus in Museen

Mehr als 90 wichtige Museen aus aller Welt haben die Protestaktionen von Klimaaktivisten an Kunstwerken verurteilt. Die Direktoren u.a. des Prado in Madrid, des Pariser Louvre und der Uffizien in Florenz sorgen sich um die "Empfindlichkeit dieser unersetzlichen Objekte"

Auch wenn sich der Direktor der Hamburger Kunsthalle Alexander Klar diesen Warnungen nicht anschließt, so sagt er doch: "Es tut weh, wenn man in den Mittelpunkt von Aktivismus gerät."

Er verstehe deshalb "den Furor nicht, mit dem darüber hergezogen wird." Natürlich seien die Werke in seinem Museum in seiner Obhut, aber in seinen Augen wüssten die Aktivisten ziemlich genau, was sie da tun. Er fügt einschränkend an: "Sie nehmen natürlich billigend in Kauf, dass es auch mal daneben gehen kann."