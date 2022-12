Konjunktur des Aktivismus

An der Klimafrage kommt niemand mehr vorbei. Die Protestbewegung der "Letzten Generation" bringt auf Autobahnen und Flughäfen den Verkehr ins Stocken und erzeugt mit Attacken auf Kunstwerke weitere symbolisch aufgeladene Szenen, die aufrütteln.

In der Sache erhalten die Protestierenden große Zustimmung. Ihr Ziel, den Klimawandel wirksam zu bekämpfen, schreiben sich längst auch große Unternehmen auf die Fahnen, es steht ganz oben auf der Agenda der deutschen Bundesregierung und in Strategiepapieren der Vereinten Nationen. Eine Mehrheit der Bevölkerung würde ohnehin nicht widersprechen. Und müssten wir angesichts der globalen Bedrohung nicht tatsächlich alle zu Aktivistinnen und Aktivistinnen werden?

Aber welche konkreten Schritte aus der Sackgasse unserer fossilen Lebensweise herausführen könnten, die Antwort darauf bleibe letztlich auch die Klimabewegung schuldig, meint Eilenberger. Er frage sich, ob mit den Protesten der "Letzten Generation" schon der Punkt erreicht ist, an dem Aktivismus in unfruchtbaren Aktionismus umschlägt.

Ist es schon Aktivismus, wenn ich politische Forderungen like oder teile? Nicht, wenn ich rein gar nichts damit riskiere, meint Catherine Newmark.

In die Gesellschaft hinein hat der Erwartungsdruck auf jede und jeden Einzelnen enorm zugenommen, zu den Anliegen aktivistischer Bewegungen Stellung zu beziehen, beobachtet die Philosophin und Publizistin Catherine Newmark: Vor allem in sozialen Medien werden wir ständig aufgefordert, und zu positionieren und zu bekennen.

Ein Kriterium dafür könnte sein, dass man ein persönliches Risiko damit verbindet, die aktivistische Position zu teilen, sagt Newmark, was - zum Beispiel in nichtdemokratischen Staaten - durchaus auch in der digitalen Sphäre möglich sei.