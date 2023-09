Leben ohne Kind

"Manchmal packt mich das Bedauern"

Kinderlos sein – für die einen kein Thema, für die anderen Leid.

Hammesfahr, Tina · 16. September 2023, 00:05 Uhr

Etwa ein Viertel der Frauen, die in den Sechzigern in der Bundesrepublik geboren wurden, ist kinderlos. Statt für eine Familie entschieden sie sich für Selbstbestimmung. Konflikte blieben nicht aus. Wie sehen sie ihre Entscheidung heute? (Erstsendung am 10.4.21)