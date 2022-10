Mutterschaft und Alkoholsucht

Ich glaube, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt: Ne, Kinder will ich nicht. Aber ich habe mit 18 meinen Mann kennengelernt. Wir haben geheiratet, da war ich 21. Mit 22 haben wir angefangen zu bauen. Mit 24 sind wir eingezogen, und mit 25 war das erste Kind da. So richtig klassisch. Und das war bestimmt nicht das, was ich mir so erträumt hatte.

Elisabeth