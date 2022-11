Petition gegen Saatgutpatente

Das Problem: Im Bereich der Pflanzenzucht werde die biologische Vielfalt von allen Züchtern benötigt, um neue Sorten zu züchten, so Then. Das werde auch vom Sortenschutz garantiert.

Dieses Prinzip unterbreche das Patentrecht. Es gebe immer mehr Monopole im Bereich der konventionellen Züchtung. "Das verhindert die Zucht", also den Zugang zur biologischen Vielfalt, sagt Then. "Oder es wird abkassiert, wenn ein Züchter bereit ist, Lizenzverträge zu unterschreiben", so Then.