Deutscher Humor

Humor in Deutschland ist schwer zu organisieren. Die rheinische Spaßhochburg Köln hat aus diesem Grund jahrelang einen Bestattungsunternehmer zum Organisator des Karnevalsumzugs ernannt, in dem Wissen, dass, wer eine Leiche ordentlich unter die Erde bringt, auch einen Witz auf die Straße tragen kann.

Entscheidend ist, dass Humor in Deutschland landschaftlich organisiert ist. Zum Beispiel wird mir als Münsterländer nachgesagt, ich würde zum Lachen in den Keller gehen. Zu Karneval im Februar nehmen wir natürlich den Heizungskeller.

Im lustigen Rheinland hingegen war ich in einem noch unfertigen Neubau zu einer Karnevalsfete eingeladen. Neubau – weil die Räume ja noch so schön leer waren. Die Heizung funktionierte auch noch nicht. Mir war kalt, ich stand steif in der Ecke und musste mir die markige Aufforderung gefallen lassen, ich solle mich mal locker machen.