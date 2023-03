Nach Goeckes Hunde-Attacke

Der Eklat ereignete sich während der Premiere des Ballettabends „Glaube – Liebe – Hoffnung“ am 11. Februar 2023. In der ersten Pause habe sich Goecke im Foyer vor Hüster gestellt und ihr vorgeworfen, dass sie immer so schlimme persönliche Kritiken schreibe, berichtet die Kritikerin in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ).