Joe Lovano "Trio Tapestry" beim Jazzfest Bonn Klare Strukturen, mitreißender Sound

Moderation: Matthias Wegner

Joe Lovano mit seinem "Trio Tapestry" (Nathan Dreessen)

Zu den bedeutenden Jazz-Saxofonisten unserer Zeit gehört der US-Amerikaner Joe Lovano. Zurzeit begeistert er die Musikwelt mit seinem Trio Tapestry, mit dem er auch am 18. Mai beim Jazzfest in Bonn auftrat.

Joe Lovanos Stern ging bereits in den 1970er Jahren auf, als er in den Ensembles von Jazzgrößen wie Jack McDuff oder Woody Hermann spielte. Das Herzstück seiner bisherigen Karriere ist jedoch die lange Zusammenarbeit mit dem Label "Blue Note", für das er ab 1991 über 20 Alben als Bandleader veröffentlichte. Etliche dieser Werke waren Konzeptalben, viele wurden prämiert und hochgelobt.

Markenzeichen: Ein voller und expressiver Ton

Zeitweise ging Joe Lovano mit zwei Schlagzeugern zur gleichen Zeit ins Studio und in die Konzerte. Da musste er ordentlich dagegenhalten. Lovano untermauerte seinen Ruf als Kraftpaket. Und das ohne, dass er besonders wüst oder sehr frei spielte. Sein Energielevel war allerdings beeindruckend und das ist es bis heute. Lovanos Markenzeichen: ein voller, runder und expressiver Ton auf seinem Instrument.

Neuer Sound: Schwebend und verhangen

Mit dem Trio Tapestry hat Lovano Anfang des Jahres sein neues Album beim Label ECM vorgelegt, was auch großen Einfluss auf die Soundästhetik hat. Der neue Sound ist zum Teil recht schwebend und etwas verhangen und er lässt etliche Töne weg, die er früher noch gespielt hätte. An Lovanos Seite: die Pianistin Marylin Crispell. Einstige Avantgardistin aus Philadelphia, die immer noch sehr herausfordernd spielen kann, aber auch immer stärker versucht, ihr Spiel zu vereinfachen und noch klarer zu strukturieren. Am Schlagzeug sitzt der alte Lovano-Buddy Carmen Castaldi. Die beiden kennen sich schon seit den frühen 70er Jahren und spielen seitdem immer wieder zusammen. Es herrscht blindes Vertrauen und eine große Selbstverständlichkeit im gemeinsamen Spiel.

Joe Lovano "Trio Tapestry"

Joe Lovano, Saxofon

Marilyn Crispell, Klavier

Carmen Castaldi, Schlagzeug

Jazzfest Bonn

Bundeskunsthalle

Aufzeichnung vom 18.05.2019