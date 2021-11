Jazzfest Berlin 2021: Bobo Stenson Trio Meister des guten Geschmacks

Moderation: Matthias Wegner

Bobo Stenson ist musikalisch auf den 88 Tasten zu Hause. (imago / Votos-Roland Owsnitzki)

Eine der großen Konstanten im europäischen Jazz ist seit Jahrzehnten der Pianist Bobo Stenson. Der 77-Jährige ist dabei ein Suchender geblieben. Der Schwede verkörpert einerseits eine große innere Ruhe, andererseits sprudeln pausenlos schöne Ideen aus ihm.

Auf den mittlerweile 77-jährigen Pianisten Bobo Stenson ist Verlass. Wenn er sich ans Klavier setzt, gestaltet er seine Musik lyrisch, variantenreich und hochsensibel. Er erweist sich dabei immer wieder als ein Meister des guten Geschmacks.

In seinem Spiel bündelt sich dabei die komplette Geschichte des Jazz-Pianos. Es findet sich das Impressionistische eines Bill Evans, die Abstraktion eines Paul Bley, die Linearität von Brad Mehldau. Und noch ganz viel mehr.

Leidenschaftlicher Trio-Spieler

Bobo Stenson hat bemerkenswerte Aufnahmen in den Bands der Saxofonisten Jan Garbarek und Charles Lloyd gemacht, er ist aber seit vielen Jahren auch ein leidenschaftlicher Trio-Spieler. In diesem Format kann sich seine Musik am Eindrucksvollsten entfalten. So auch beim Berliner Jazzfest am vergangenen Donnerstag.

Bobo Stenson mit seinem Trio im Pierre Boulez Saal beim Jazzfest Berlin 2021. (imago / Votos-Roland Owsnitzki)

Jazzfest Berlin 2021

Aufzeichnung vom 4. November 2021 aus dem Pierre-Boulez-Saal

Bobo Stenson, Klavier

Anders Jormin, Kontrabass

Jon Fält, Schlagzeug