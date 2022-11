Proteste im Iran

Mohammad-Ali Behboudi wurde an der traditionsreichen Schauspielschule "Anahita" in Teheran ausgebildert. Er emigrierte 1984 nach Deutschland, gründete das freie „Welt-Theater“ in Köln und arbeitet als Schauspieler (u.a. Tatort und Lindenstraße), Regisseur und im Hörfunk. © picture alliance / dpa / Horst Galuschka