Funkhauskonzert mit International Music

Gefragt nach ihren Vorbildern, nennen International Music Bands wie The Velvet Underground, die Beatles und Trio. Von den New Yorkern übernehmen sie den stoischen Beat, von den Beatles die Melodien und von Trio den Minimalismus. Und doch sind International Music weit mehr als nur das Resultat zusammengepuzzelter Teile. Nach dem Prinzip der „unendlichen Faltung“ stoßen die drei Musiker in immer neue Dimensionen vor und machen selbst vor Krautrock und New Wave- Anklängen nicht halt.