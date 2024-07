Rudolstadt Festival 2024: Paula Carolina & Band

Paula Carolina singt auch beim Rudolstadt-Festival über weibliche Selbstbestimmung, über das Streben nach gesellschaftlichem Zusammenhalt und über die Frage, wie wir heutzutage noch mit unseren Mitmenschen ins Gespräch kommen. Dabei klingt sie jederzeit authentisch, manchmal auch ein bisschen frech und vor allem absolut unverkrampft. Ihr Anspruch, so hat sie es mal in einem Interview gesagt, ist es „politische Texte so zu schreiben, dass sie ein ganzes Stadion mitschreien kann.“