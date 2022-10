Eltern filmen ihre Kleinkinder und vermarkten sie, Jugendliche werben für Produkte und ernähren so ihre ganze Familie: Kinder-Influencer haben auf ihren Social-Media-Kanälen teilweise mehr als 100.000 Follower. Doch dieses scheinbar perfekte Leben birgt viele Gefahren.

Darauf macht die Youtuberin Alicia Joe in ihrem eigenen Kanal aufmerksam. Auch in ihrem Buch "Falsche Vorbilder. Wie Influencer uns und unsere Vorbilder manipulieren" widmet sie den jungen Stars zwei Kapitel.

Unter 16 oder 18 Jahren sollte nach ihrer Ansicht niemand selbst Videos von sich produzieren. Denn was einmal im Netz sei, verschwinde nicht wieder und könne das spätere Leben beeinträchtigen. Wenn man jünger sei, könne man noch nicht gut unterscheiden, was hochzuladen sei und was besser nicht.