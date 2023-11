Doris Lessing

Warum die Schriftstellerin bespitzelt wurde

31:21 Minuten Wurde mehr als 20 Jahre vom Secret Service beobachtet: Doris Lessing. © imago stock&people

Metz, Markus und Seeßlen, Georg · 17. November 2023, 19:30 Uhr

Zwei Jahre nach ihrem Tod wurde bekannt, dass Doris Lessing lange vom britischen Geheimdienst überwacht wurde. Was machte die Autorin in den Augen des MI 5 so "gefährlich"?