Helden wie wir

Warum wir uns mit Romanfiguren identifizieren

35:18 Minuten Nicht nur klassische Romanhelden des 20. Jahrhunderts, sondern auch jüngere Idole motivieren ihre Fans, zum Lesen und zum Besuch der Handlungsorte

Literarische Heldinnen und Helden sind meist keine Siegertypen, sondern authentische Figuren mit einem schwierigen Schicksal. Trotzdem identifizieren sich viele Leser sehr stark mit den Personen aus Romanen und wollen in deren Welt eintauchen.