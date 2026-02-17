György Kurtág und die Literatur

Botschaften, Zeichen, Fragmente

54:46 Minuten Kurtág hat sich neben Beckett auch mit Kafka und Hölderlin beschäftigt, aber auch wenig bekannte Autorinnen wie Rimma Dalos oder Ulrike Schuster vertont – oder die Grabinschrift eines jungen deutschen Mädchens auf einem ungarischen Dorffriedhof. © Unsplash / Ioann Mark Kuznietsov

György Kurtág gilt als Aphoristiker par excellence. Sein vergleichsweise schmales, aber in seinem 100-jährigen Leben nicht unbeträchtliches Werk ist flankiert von Paratexten: Vorworten, Widmungen, Erinnerungen, die eine interkontuextuelles Beziehungsgeflecht bilden.