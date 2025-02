Die wahre Art, Hölderlin zu vergegenwärtigen

Der Dichter und die Neue Musik

56:10 Minuten Ein Denkmal in Lauffen erinnert an die Geburt Hölderlins in der Gemeinde. © imago images / Panthermedia / Kiefer

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

Seit der Uraufführung von Luigi Nonos Streichquartett "Fragmente – Stille, An Diotima" 1980 ist Hölderlin in der Gegenwartsmusik allgegenwärtig. Wie kommt es, dass ein 1770 geborener Dichter so viele zeitgenössische Komponisten beschäftigt?