Anton Bruckners Zukunftsmusik

Wie ein Stein vom Mond

55:25 Minuten "Wir sind alle auf das Höchste überrascht, wie fortschrittlich, wie außerhalb seiner Zeit Bruckner steht. Man hat den Eindruck, es wäre ein Stein vom Mond heruntergefallen". (Nikolaus Harnoncourt) © ESA

Eine Schule hat er nicht begründet, aber in Bruckners Sinfonik ist vieles angelegt, was in der Musik der Moderne bedeutsam werden sollte. Immer wieder begegenen wir Passagen, die den musikalischen Sinn in den Hintergrund und den Klang in den Vordergrund treten lassen – der Klang an sich wird zum Ereignis.