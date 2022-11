Claudia Roth ein Jahr im Amt

Kulturpolitik sei Gesellschaftspolitik, sagte Claudia Roth im Februar in einem Interview mit dem Berliner „Tagesspiegel“, sprach von einem „Aufbruch in die Wirklichkeit unserer Einwanderungsgesellschaft“.

Notwendige Energiesparmaßnahmen beim Neubau des „Museums des 20. Jahrhunderts“ in Berlin hatte der Bundesrechnungshof schon im März 2021 angemahnt. Während die Architekten über Lösungsmöglichkeiten nachdachten, trat im Dezember des Jahres Claudia Roth ihr Amt an – doch erst vor zwei Wochen kündigte sie an, zehn Millionen Euro für die erforderlichen Energiesparmaßnahmen bereitzustellen; die konkreten Pläne dazu sollen erst im Frühjahr vorgestellt werden – was mit großer Wahrscheinlichkeit heißt, dass der Bau nicht wie vorgesehen 2026 fertig sein wird und die geplanten 364 Millionen Euro für den Bau nie und nimmer reichen werden.