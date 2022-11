Streit um Berliner Humboldt Forum

Darf das umstrittene Bibelzitat überblendet werden?

08:17 Minuten Kuppel auf dem Humboldt Forum in Berlin: Der wiederangebrachte religiöse Text auf dem blauen Band sorgt seit Jahren für Diskussionen. © picture alliance / Daniel Kalker

Oswalt, Philipp · 03. November 2022, 23:18 Uhr

Kulturstaatsministerin Claudia Roth will das Bibelzitat an der Kuppel des Berliner Humboldt Forums zeitweise überblenden lassen. Die Union ist dagegen. Architekturprofessor Philipp Oswalt hält Änderungen am Schlossnachbau für legitim und sogar nötig.