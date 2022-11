Filmförderung in der Krise

Auf den großen Wurf wartet die Filmbranche tatsächlich, obwohl die deutsche Filmförderung schon jetzt großzügig ausgestattet ist, sagt Wiedemann: „Ich finde nicht, dass alles von vorneherein schlecht ist am System der Filmförderung in Deutschland."

Die Töpfe seien im internationalen Vergleich gut ausgestattet und das Fördersystem ausdifferenziert mit Einrichtungen auf Bund- und Länderebene. "Ein Filmprojekt scheitert nicht gleich, wenn einmal irgendwo eine Absage kommt. Es stellt sich natürlich die Frage, was für einen Film wollen wir eigentlich in Zukunft? Und welchen Stellenwert soll der deutsche Film haben?“

Das Problem ist nur, dass bei der Reform eines so komplexen Systems viele mitreden wollen, sagt der Filmbeauftragte. „Ich kenne kaum einen, der sagt: 'Das ist alles super, genauso sollte es bleiben.' Aber sobald man es anfasst, fangen natürlich viele an: 'Aber dann nicht so, sondern anders.' Man muss halt wirklich versuchen, da die Quadratur des Kreises hinzubekommen.“

Dagegen warnt der Hauptgeschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten Björn Böhning , sich zu sehr in den Einzelinteressen zu verzetteln: „Ich bin der Meinung, dass die Kulturstaatsministerin sich nicht nur als Moderatorin des Prozesses verstehen sollte, sondern als diejenige, die den Prozess vorantreibt, sie mit eigenen Vorschlägen auch vorangeht und deutlich macht, was sie für richtig hält für ein neues Fördersystem.“

Aber eigene Vorschläge für Reformen hat Böhning trotzdem: „Das Erste ist, dass wir in der Branche sehr kritisch diskutieren müssen, ob es Sinn macht, ungefähr 200 geförderte Filme pro Jahr in Deutschland zu haben und ob wir nicht etwas weniger Produktionen, dann aber besser und höher ausstatten müssen. Die Menschen gehen ins Kino, weil sie große Leinwand, großes Kino sehen wollen, und dafür brauchen wir bessere Budgets.“

Außerdem fordert Böhning eine Investitionsabgabe der Streamingdienste an die deutsche Filmwirtschaft, so wie sie in Frankreich oder Italien bereits existiert: „Österreich hat ein neues, automatisiertes Zuschussmodell auf den Weg gebracht, was international aus meiner Sicht sich als sehr leistungsfähig erweisen wird.“