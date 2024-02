Green New Deal

Was Städte voneinander lernen können

29:51 Minuten Auf New Yorks Dächern wächst Gemüse - Nachhaltigkeit und ein besseres Klima sind schöne Nebeneffekte © picture alliance / dpa / Christina Horsten

Groß, Martina · 12. Februar 2024, 19:30 Uhr

2050 wird etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. 2005 haben sich Bürgermeister aus aller Welt zu einem ökologisch-sozialen Umbau ihrer Städte verpflichtet und in punkto Luftqualität, Wasser, Klima, Energieversorgung Erfolge erzielt. (Erstsendung am 20.3.23)