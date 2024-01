In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar werden in Los Angeles die Golden Globes für die nach Ansicht der Jury besten amerikanischen und ausländischen Kino- und TV- / Streamingdienstproduktionen vergeben. Nach vielen Negativschlagzeilen in den zurückliegenden Jahren hoffen die jetzigen Organisatoren auf einen Neustart.

Die Preise gelten als guter Chancenindikator auch für die Oscars, die am 10./11. März verliehen werden: Wer es schafft, die aus 300 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt bestehende Golden-Globe-Jury zu überzeugen, hält unter Umständen kurze Zeit später auch den Academy Award in den Händen.

Auch für eine deutsche Schauspielerin, nämlich Sandra Hüller, könnte das in diesem Jahr klappen: Für ihre Rolle als Ehefrau unter Mordverdacht in dem französischen Film „Anatomie eines Falls“ ist sie als beste Hauptdarstellerin für einen Golden Globe nominiert. Das Justizdrama ist ebenfalls als bester Film (Drama) nominiert.

Chancen auf einen Golden Globe und darüber hinaus auf einen Auslands-Oscar hat zudem der britische Film „The Zone of Interest“: Darin spielt Sandra Hüller Hedwig Höß, die Frau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel).

Seit 1944 wurde die Preisverleihung für die besten Filmproduktionen und -darsteller vom Hollywood-Auslandspresseverband Hollywood Foreign Press Association (HFPA) organisiert. Die Preisjury setzte sich über viele Jahrzehnte aus HFPA-Mitgliedern zusammen – internationalen Journalistinnen und Journalisten, die für ihre Medien aus Hollywood berichten.

Fernsehproduktionen – Filme und Serien – werden seit 1956 ebenfalls ausgezeichnet. Nach den Academy Awards (Oscars) für Kinoproduktionen und den Emmys für Fernsehfilme und -serien gelten die Golden Globes als jeweils zweitbedeutendste Auszeichnung. Die Preise werden in 27 Kategorien vergeben.

Als Kategorie neu hinzugekommen ist ein Preis in der Sparte "Cinematic and Box Office Achievement". Acht Spielfilme sind in dieser Blockbuster-Sparte für den kommerziell erfolgreichsten Film nominiert worden. Großer Favorit ist - nicht überraschend - Greta Gerwigs „Barbie“. Auch "Oppenheimer" von Christopher Nolan gehört dazu. Ebenfalls neu eingeführt wurde die Kategorie "Best Stand-Up Comedian on Television",

Die Rechte an der Golden-Globes-Preisverleihung sind an zwei Privatfirmen verkauft worden. Die Verleihung wird nun durch die Produktionsgesellschaft Dick Clark und die Investmentfirma Eldridge Industries des Milliardärs Todd Boehly organisiert. Im Juni 2023 erhielt Boehly die Erlaubnis, die zuvor für die Vergabe zuständige HFPA aufzulösen und eine neue Organisation zu gründen. Die früheren Mitglieder der Hollywood-Auslandspresse sollten aber nach Angaben der Investorengruppe weiter in der Preisjury arbeiten.

Bedeutet das insgesamt einen Neustart für die in den zurückliegenden Jahren negativ in die Schlagzeilen geratenen Golden Globes? Das bleibt abzuwarten. Nach Vorwürfen des Sexismus, Rassismus, der Bestechlichkeit einiger Jurymitglieder sowie mangelnder Diversität der Jury war die öffentliche Ausstrahlung der Preisverleihung durch den US-Sender NBC 2022 abgesagt worden.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Streit um die Golden Globes und die HFPA gegeben. So gehörte kein einziger Schwarzer Journalist der Association an.





Die Shortlist für die besten Kinofilme in der Sparte „Drama" beispielsweise ist ausnahmslos mit hochkarätig besetzten Produktionen bestückt, die größtenteils auch schon in deutschen Kinos zu sehen sind oder waren: „Anatomie eines Falls", „Oppenheimer", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives", "The Zone of Interest". Welche der Favoriten in den verschiedenen Kategorien das Rennen machen, wird am Abend des 7. Januar (US-Westküstenzeit) bekannt gegeben. Eine Auflistung aller Nominierten in allen Kategorien findet sich auf der Website der Golden Globes

Spannung auf deutscher Seite

Um den Preis für den männlichen Hauptdarsteller (Drama) konkurrieren unter anderem Bradley Cooper in dem Biopic über Leonard Bernstein, „Maestro“, Cillian Murphy in „Oppenheimer“ und Leonardo DiCaprio in „Killers of the Flower Moon“. Bradley Cooper ist auch als „Maestro“-Regisseur nominiert.

Spannend aus deutscher Sicht wird es bei den Hauptdarstellerinnen (Drama). Sandra Hüller konkurriert hier als Schriftstellerin unter Mordverdacht in „Anatomie eines Falls“ mit Annette Bening in "Nyad", Lily Gladstone ( "Killers of the Flower Moon"), Carey Mulligan ("Maestro") und Greta Lee in ("Past Lives"), Cailee Spaeny ("Priscilla").

Hüller hat "internationale Anziehungskraft"

„Sandra Hüllers Chancen stehen nicht schlecht“, sagt Filmjournalist Patrick Wellinski. Sie bekomme derzeit sehr viel Aufmerksamkeit durch die US-Fachmedien, sei auf den Covern fast aller US-Branchenblätter zu sehen und habe „internationale Anziehungskraft“.

Dazu beigetragen hat sicherlich der Europäische Filmpreis, den Hüller im Dezember 2023 für ihre Rolle in "Anatomie eines Falls" erhielt. Nominiert war sie dort ebenfalls für ihre Rolle in „The Zone of Interest“, eine weitere Nominierung verbuchte sie für einen Gotham Independent Film Award . Den bekam letztlich jedoch Lily Gladstone, ihre Konkurrentin von der Golden-Globe-Nominierten-Liste.

Zusätzlich könnte aus Wellinskis Sicht helfen, dass Hüllers Film „Anatomie eines Falls“ bislang in der Kritik und bei Nominierungen gut abgeschnitten hat. Beim Filmfestival in Cannes gewann er 2023 die Goldene Palme. Und er ist bei den Golden Globes noch für zwei weitere Kategorien nominiert: für den besten nicht-englischsprachigen Film und für das Drehbuch.

Starke Konkurrenz

„Doch ihre Konkurrenz ist stark. Annette Bening wurde in ihrer Karriere bereits für 10 Globes nominiert und hat zweimal gewonnen. Sie ist also eine starke Anwärterin.“ Das „wahre Globes-Momentum“ habe jedoch Lilly Gladstone für ihre Leistung in „Killers of the Flower Moon“. Am Ende könnte Hüller gegen sie verlieren, meint Wellinski.

Hüllers internationaler Karriere täte dies aber sicherlich keinen Abbruch, sie ist gut im Geschäft. Mehr wissen deutsche Filmfans am 8. Januar morgens, mitteleuropäischer Zeit. Die Zeremonie wird vom US-Sender CBS gezeigt, aber nicht im deutschen Free-TV ausgestrahlt.