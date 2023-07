Kaum ein Feuilleton, eine Popkultur-Debatte oder ein Social-Media-Tag kommt derzeit ohne sie aus, die zwei schon lang erwarteten Blockbuster des Kino-Sommers: „Barbie“ von Greta Gerwig und „Oppenheimer“ von Christopher Nolan. Wer derzeit in einer Großstadt unterwegs ist, dürfte den Gesichtern der beiden Filmstars Margot Robbie als Barbie und Cillian Murphy als Robert Oppenheimer ebenfalls kaum entkommen können. Selten gab es schon vor den deutschen Filmstarts am 20. Juli so viel Diskussion um zwei Filme. Was macht den Hype aus?