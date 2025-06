Vom Ankommen

Bücher über das Eigene in der Fremde

29:33 Minuten Ankommen in Deutschland: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, eine Erstaufnahmeeinrichtung und die Ausländerbehörde gehören meist dazu. © imago / Christian Ditsch

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Was es bedeutet, sich mit fehlenden Sprachkenntnissen in einem Land zurechtzufinden, aufzuwachsen und zu leben, in dem man nicht geboren wurde, davon erzählen viele Romane. (Erstsendung 7. Oktober 2022)