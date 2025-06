Wikipedia

Streit um KI-Nutzung

40:54 Minuten Nutzer haben gegen den Einsatz von KI bei Wikipedia-Einträgen protestiert. © Getty Images / J Studios

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Wikimedia hat in den USA KI-Zusammenfassungen in der Wikipedia getestet. Das Experiment wurde eingestellt - wegen Protesten aus der Community. Wie läuft die Diskussion in Deutschland? Außerdem: Tech-Journalismus-Krise und Barrierefreiheit im Netz.