KI im Alltag

Künstliche Intelligenz - zwischen Marketing und Lebenshilfe

81:10 Minuten Welche Hoffnungen und Befürchtungen weckt künstliche Intelligenz im Alltag? © imago images / Ikon Images / Yenpitsu Nemoto

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

KI steckt in unseren Smartphones, sortiert Mails, schlägt Musik vor: Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags - aber wir bemerken sie oft gar nicht. Was kann und darf sie, und was sollte sie besser nicht?