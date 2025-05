KI in der Psychotherapie

Wie soll ich mich in einem Streit verhalten? Wie bekomme ich mehr Struktur im Alltag? Was hilft, um besser einschlafen zu können? Solche Fragen richten Menschen immer öfter nicht nur an enge Vertraute, sondern auch an KI-Tools. In den sozialen Medien teilen vor allem junge Menschen ihre Erfahrungen und Gespräche mit Chatbots wie ChatGPT, Pi oder Perplexity.