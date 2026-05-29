Gastrokritikerin Hüttl

"Wenn ich ein Restaurant betrete, sind alle Sinne on fire"

41:25 Minuten "Berlin war damals noch eine andere Stadt. Die Stadt hat damals noch mit Currywurst geworben. Das war sozusagen das Image", sagt Tina Hüttl über ihre Anfangszeit als Gastrokritikerin. © imago / Joko

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Tina Hüttl testet seit 15 Jahren Restaurants in Berlin. Sie erlebte, wie die Hauptstadt sich übers Currywurst-Image zur internationalen Foodie-Metropole entwickelte. Die Kritikerin weiß: Entscheidend ist nicht nur, was auf dem Teller liegt.