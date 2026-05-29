Gastrokritikerin Hüttl

"Wenn ich ein Restaurant betrete, sind alle Sinne on fire"

41:25 Minuten
Eine Imbussbude in Berlin namens Curry-Kiste - Altberliner Imbisskultur mit Kundschaft.
"Berlin war damals noch eine andere Stadt. Die Stadt hat damals noch mit Currywurst geworben. Das war sozusagen das Image", sagt Tina Hüttl über ihre Anfangszeit als Gastrokritikerin. © imago / Joko
Utz Dräger |
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Tina Hüttl testet seit 15 Jahren Restaurants in Berlin. Sie erlebte, wie die Hauptstadt sich übers Currywurst-Image zur internationalen Foodie-Metropole entwickelte. Die Kritikerin weiß: Entscheidend ist nicht nur, was auf dem Teller liegt.
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