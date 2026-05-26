Koch und Kita-Caterer

Jens Witt kocht seit über 30 Jahren für die Jüngsten

34:19 Minuten
Jens Witt steht an einem Herd in einer Großraumküche und bereitet Essen zu. Er trägt ein Geschirrtuch über der Schulter.
Der Koch und Unternehmer Jens Witt produziert in Hamburg mit seiner Firma "Wackelpeter" seit 1993 Essen für Kitas in 100 Prozent Bio-Qualität © imago / tagesspiegel / Doris Spiekermann-Klaas
Wiese, Tim |
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Schon als junger Koch in einem Hamburger Luxushotel glaubte Jens Witt daran: 100 Prozent bio wird sich beim Essen am Ende durchsetzen. Heute stellt er täglich über 3000 Essen für Kitas her, bio und bezahlbar. Kinder, sagt er, sind anspruchsvoll.
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