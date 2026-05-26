Koch und Kita-Caterer

Jens Witt kocht seit über 30 Jahren für die Jüngsten

34:19 Minuten Der Koch und Unternehmer Jens Witt produziert in Hamburg mit seiner Firma "Wackelpeter" seit 1993 Essen für Kitas in 100 Prozent Bio-Qualität © imago / tagesspiegel / Doris Spiekermann-Klaas

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Schon als junger Koch in einem Hamburger Luxushotel glaubte Jens Witt daran: 100 Prozent bio wird sich beim Essen am Ende durchsetzen. Heute stellt er täglich über 3000 Essen für Kitas her, bio und bezahlbar. Kinder, sagt er, sind anspruchsvoll.