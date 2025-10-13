    Funkhauskonzert: Wenzel & Band

    Strandgut der Zeiten

    Ein Mann mit weiß-blaumen Ringelshirt steht mit ausgestreckten Händen vor der Kamera, umgeben von vier schwarz gekleideten Männern.
    © Sandra Buschow
    Moderation: Carsten Beyer |
    Dichter und Clown, Stimmungskanone, Melancholiker und Liedermacher? Wenzel ist viele Dinge auf einmal: Vor kurzem hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert und kommt er zur Nachfeier ins Funkhaus und spielt die Songs seines aktuellen Albums „Strandgut der Zeiten“.
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastIn Concert
    Mehr als 50 Jahre steht Wenzel schon auf der Bühne: Von seinen Anfängen in der DDR mit der Theatergruppe Karls Enkel über das Clowns-Duo Wenzel & Mensching bis heute, wo er mit seiner Band kreuz und quer durch die Republik tourt: Wenzel ist unermüdlich und Wenzel ist überall!

    Ein musikalisches Kraftwerk

    Ein „Kraftwerk“, so hat ihn das Neue Deutschland in einem Artikel zu seinem 70. Geburtstag genannt. Den hat Wenzel gefeiert mit einem Konzert im Berliner Admiralspalast, zusammen mit Freunden und Weggefährten wie Christoph Hein, Tobias Morgenstern und Nora Guthrie, Tochter der US-Folkikone Woody Guthrie, deren Songs er einst ins Deutsche übertragen hat.

    Fünf Jahrzehnte Bühnengeschichte

    Zur musikalischen Nachfeier haben wir Wenzel ins Berliner Funkhaus eingeladen. Zusammen mit seiner Band spielt er Songs seines aktuellen Albums „Strandgut der Zeiten“, aber auch den einen oder anderen Klassiker aus 5 Jahrzehnten Bühnengeschichte.
    Der Musiker Wenzel mit Zigarette in der Hand vor einer heruntergekommenen Wand
    Der Musiker Wenzel mit Zigarette in der Hand vor einer heruntergekommenen Wand
    Interview kurz vorm Konzert

    Heute Abend im Funkhauskonzert: Wenzel & Band

    13.10.2025
    11:21 Minuten
    Live am 13.10.2025 im Studio "Raum Dresden" im Funkhaus Berlin

    Songs aus seinem Album „Strandgut der Zeiten“.

    Wenzel & Band
    Hans-Eckardt Wenzel, Gesang, Piano, Gitarre, Akkordeon
    Hannes Scheffler, Gitarre, Bass
    Thommy Krawallo, Gitarre, Bass
    Stefan Dohanetz, Schlagzeug
    Jason Liebert, Posaune
    Manuel Abreu, Trompete

    Mehr zum Thema
    Zur Startseite