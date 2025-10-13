Funkhauskonzert: Wenzel & Band

Strandgut der Zeiten
Dichter und Clown, Stimmungskanone, Melancholiker und Liedermacher? Wenzel ist viele Dinge auf einmal: Vor kurzem hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert und kommt er zur Nachfeier ins Funkhaus und spielt die Songs seines aktuellen Albums „Strandgut der Zeiten“.
Mehr als 50 Jahre steht Wenzel schon auf der Bühne: Von seinen Anfängen in der DDR mit der Theatergruppe Karls Enkel über das Clowns-Duo Wenzel & Mensching bis heute, wo er mit seiner Band kreuz und quer durch die Republik tourt: Wenzel ist unermüdlich und Wenzel ist überall!
Ein musikalisches Kraftwerk
Ein „Kraftwerk“, so hat ihn das Neue Deutschland in einem Artikel zu seinem 70. Geburtstag genannt. Den hat Wenzel gefeiert mit einem Konzert im Berliner Admiralspalast, zusammen mit Freunden und Weggefährten wie Christoph Hein, Tobias Morgenstern und Nora Guthrie, Tochter der US-Folkikone Woody Guthrie, deren Songs er einst ins Deutsche übertragen hat.
Fünf Jahrzehnte Bühnengeschichte
Zur musikalischen Nachfeier haben wir Wenzel ins Berliner Funkhaus eingeladen. Zusammen mit seiner Band spielt er Songs seines aktuellen Albums „Strandgut der Zeiten“, aber auch den einen oder anderen Klassiker aus 5 Jahrzehnten Bühnengeschichte.
Live am 13.10.2025 im Studio "Raum Dresden" im Funkhaus Berlin
Songs aus seinem Album „Strandgut der Zeiten“.
Wenzel & Band
Hans-Eckardt Wenzel, Gesang, Piano, Gitarre, Akkordeon
Hannes Scheffler, Gitarre, Bass
Thommy Krawallo, Gitarre, Bass
Stefan Dohanetz, Schlagzeug
Jason Liebert, Posaune
Manuel Abreu, Trompete