Funkhauskonzert: Svetlana Marinchenko Trio

Vielgestaltiger Trio-Jazz

87:42 Minuten
Zwei Männer stehen mit einer Frau auf einer Treppe mit rotem Geländer und schauen ernst in die Kamera.
Pianistin und Komponistin Svetlana Marinchenko hat sich mit dem Bassisten Felix Henkelhausen und Schlagzeuger Philip Dornbusch zusammengetan. © Viktoria Osmachko
Moderation: Matthias Wegner |
Klangvielfalt, Innerlichkeit, aber auch große Energetik – dafür steht das Trio der Pianistin Svetlana Marinchenko, das bei uns ein beeindruckendes Funkhauskonzert gegeben hat.
Gerade hat die Wahl-Berlinerin Sventlana Marinchenko mit ihrem neu besetzten Trio ein neues Album veröffentlicht. Darauf erweitert sie ihr klassisches Jazz-Vokabular unangestrengt und innovativ gleichermaßen. Zur Seite steht ihr eine erstklassige Rhythmusgruppe mit Philipp Dornbusch am Schlagzeug, Felix Henkelhausen am Bass.

Dynamik und Vielgestaltigkeit

Auf dieser Platte mit dem russischen Titel „VTORCHERMET“, zu Deutsch: Sekundärmetall, gibt es auch viel Elektronik zu hören: Elektronische Beats, Samples, Sounds.
Aber diese Musik lässt sich auch ganz wunderbar auf ein eher akustisches Setting zurückschrauben, ohne dass das Ganze an Dynamik und Vielgestaltigkeit einbüßt.
Interview vor dem Konzert

Svetlana Marinchenko zu ihrem Funkhauskonzert

29.09.2025
09:09 Minuten
Aufzeichnung des Funkhauskonzertes vom 29.9. im Studio "Raum Dresden" von Deutschlandfunk Kultur in Berlin

Svetlana Marinchenko Trio:
Svetlana Marinchenko, Piano
Felix Henkelhausen, Bass
Philipp Dornbusch, Schlagzeug

