Funkhauskonzert: Svetlana Marinchenko Trio

Gerade hat die Wahl-Berlinerin Sventlana Marinchenko mit ihrem neu besetzten Trio ein neues Album veröffentlicht. Darauf erweitert sie ihr klassisches Jazz-Vokabular unangestrengt und innovativ gleichermaßen. Zur Seite steht ihr eine erstklassige Rhythmusgruppe mit Philipp Dornbusch am Schlagzeug, Felix Henkelhausen am Bass.

Dynamik und Vielgestaltigkeit

Auf dieser Platte mit dem russischen Titel „VTORCHERMET“, zu Deutsch: Sekundärmetall, gibt es auch viel Elektronik zu hören: Elektronische Beats, Samples, Sounds.

Aber diese Musik lässt sich auch ganz wunderbar auf ein eher akustisches Setting zurückschrauben, ohne dass das Ganze an Dynamik und Vielgestaltigkeit einbüßt.

Aufzeichnung des Funkhauskonzertes vom 29.9. im Studio "Raum Dresden" von Deutschlandfunk Kultur in Berlin