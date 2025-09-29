Funkhauskonzert: Svetlana Marinchenko Trio
Pianistin und Komponistin Svetlana Marinchenko hat sich mit dem Bassisten Felix Henkelhausen und Schlagzeuger Philip Dornbusch zusammengetan. © Viktoria Osmachko
Vielgestaltiger Trio-Jazz
87:42 Minuten
Klangvielfalt, Innerlichkeit, aber auch große Energetik – dafür steht das Trio der Pianistin Svetlana Marinchenko, das bei uns ein beeindruckendes Funkhauskonzert gegeben hat.
Gerade hat die Wahl-Berlinerin Sventlana Marinchenko mit ihrem neu besetzten Trio ein neues Album veröffentlicht. Darauf erweitert sie ihr klassisches Jazz-Vokabular unangestrengt und innovativ gleichermaßen. Zur Seite steht ihr eine erstklassige Rhythmusgruppe mit Philipp Dornbusch am Schlagzeug, Felix Henkelhausen am Bass.
Dynamik und Vielgestaltigkeit
Auf dieser Platte mit dem russischen Titel „VTORCHERMET“, zu Deutsch: Sekundärmetall, gibt es auch viel Elektronik zu hören: Elektronische Beats, Samples, Sounds.
Aber diese Musik lässt sich auch ganz wunderbar auf ein eher akustisches Setting zurückschrauben, ohne dass das Ganze an Dynamik und Vielgestaltigkeit einbüßt.
Aufzeichnung des Funkhauskonzertes vom 29.9. im Studio "Raum Dresden" von Deutschlandfunk Kultur in Berlin
Svetlana Marinchenko Trio:
Svetlana Marinchenko, Piano
Felix Henkelhausen, Bass
Philipp Dornbusch, Schlagzeug