Funkhauskonzert mit der Band Nichtseattle

Die frühen Songs der Band "Tocotronic" seien ihre Vorbilder gewesen, sagt Katharina Kollmann. Ihr Bandname ist auch eine Hommage an einen der großen Erfolge, an "Wir sind hier nicht in Seattle". Doch mittlerweile hat sie ihre Idole hinter sich gelassen und ihren eigenen, unverwechselbaren Sound mit " Nichtseattle " geprägt.