Funkhauskonzert mit Etta Scollo

In Catania ist Etta Scollo zur Welt gekommen, Ende der 50er Jahre, als dort noch bittere Armut herrschte. Und auch wenn sie ihre Heimat mit Anfang 20 verlassen hat, Sizilien steckt noch immer in ihrem Kopf. Mittlerweile hat sie zwei Wohnungen: eine in Berlin-Kreuzberg und eine in ihrer Geburtsstadt.

Dort, am Fuß des Ätna, sind auch die Songs ihres neuen Albums „Ora“ entstanden. Ora, das heißt auf Deutsch so viel wie „Jetzt“. Dahinter verbirgt sich eine musikalische Reise durch Sizilien vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Gedichte von Nobelpreisträger Salvatore Quasimodo hat Scollo vertont, vom Volksdichter Ignazio Buttitta und der Lyrikerin Mariannina Coffa. Themen wie der Kampf gegen die Mafia werden da genauso angeschnitten wie das Schicksal der Geflüchteten, die in ihren kleinen Booten über das Mittelmeer kommen. Und der Freiheitsdrang der sizilianischen Frauen, die sich nur langsam ihren Platz in der patriarchalen Gesellschaft der Insel sichern konnten.