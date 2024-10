Funkhauskonzert mit Antoine Villoutreix & Band

Deutsch- Französischer Grenzgänger

88:59 Minuten Der Franzose Antoine Villoutreix singt in seiner Hommage an seine Wahlheimat: "Berlin - du weißt, ich liebe Dich so viel". © Stephan Talneau

Geboren wurde er in Caen, aufgewachsen ist er in Paris – und heute lebt er in Berlin. Antoine Villoutreix bringt in seiner Musik die Sprache und die Kultur zweier Nationen zusammen.