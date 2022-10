Sammelband "Frenemies"

Meron Mendel wurde 1976 in Israel geboren und wuchs in einem Kibbuz in der Negev-Wüste auf. Er studierte in Haifa (Israel), München und Frankfurt am Main. Seit 2010 leitet der Historiker und Erziehungswissenschaftler die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt/Main und Kassel.



Saba-Nur Cheema ist pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank. Sie studierte Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre an der Goethe-Universität und ist Dozentin an der Frankfurt University of Applied Sciences im Bereich Soziale Arbeit.