Eröffnung Frankfurter Buchmesse 2022

Mit royalem Besuch und Appellen für einen stärkeren demokratischen Diskurs ist in Frankfurt die diesjährige Buchmesse gestartet worden. Zur feierlichen Eröffnung kamen das spanische Königspaar und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Main. König Felipe VI und seine Frau, Königin Letizia, repräsentieren das diesjährige Gastland.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte, die Zerstörung von Bibliotheken und Verlagen in der Ukraine müsse alle zur Hilfe motivieren. Materielle Hilfe für den Wiederaufbau von Buch- und Verlagswesen sei ein Dienst an der Wahrheit: "ein Akt im Kampf gegen die mörderische Lüge und für die Aufklärung". Er äußerte die Hoffnung, dass die Buchmesse zum "Lichtblick in unserer oft dunklen Gegenwart" wird.