Frauenbilder online

Sexy Backlash oder neue Freiheit?

29:17 Minuten
Illustration: Eine junge Frau surft mit ihrem Smartphone im Internet
Bühnen der Selbstinszenierung – auch für Frauen: Gehen feministische Errungenschaften verloren, wenn Weiblichkeit in den sozialen Medien über Schönheit sichtbar wird? © Getty Images / Mary Long
Loll, Anna |
Audio herunterladen
Auf Instagram oder TikTok inszenieren sich Frauen in körperbetonten, knappen Outfits. Sie selbst sehen darin einen Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung. Andere beklagen, in alte Rollenmuster zurückzufallen. Definiert Social Media Feminismus neu?
Zeitfragen Feature
Aus dem PodcastZeitfragen. Feature

Podcast hören

PodcastZeitfragen-Feature

Zeitfragen Feature

Unsere Welt ist komplex, die Informationsflut überwältigend. Die Zeitfragen ordnen, hinterfragen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr über Körperbilder und digitale Medien
Zur Startseite