Frauenbilder online

Sexy Backlash oder neue Freiheit?

29:17 Minuten Bühnen der Selbstinszenierung – auch für Frauen: Gehen feministische Errungenschaften verloren, wenn Weiblichkeit in den sozialen Medien über Schönheit sichtbar wird? © Getty Images / Mary Long

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Auf Instagram oder TikTok inszenieren sich Frauen in körperbetonten, knappen Outfits. Sie selbst sehen darin einen Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung. Andere beklagen, in alte Rollenmuster zurückzufallen. Definiert Social Media Feminismus neu?