Abstimmung über Elon Musk

Gesucht: Fähiger Twitter-CEO

Wird Elon Musk CEO von Twitter bleiben? Die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer votierte gegen ihn als Chef. © Imago/ NurPhoto / STR

Hagen Terschüren im Gespräch mit Gesa Ufer · 19.12.2022

Elon Musk muss als Twitter-Chef aufhören – zumindest, wenn er sich an sein Versprechen halten will, denn die Mehrheit der Twitternutzenden hat in einer von ihm erstellten Umfrage gegen ihn als CEO gestimmt. Was heißt das nun für Twitter?