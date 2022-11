Twitter-Debakel

Die Twitter-Übernahme durch Elon Musk sorgt jeden Tag für neue Schlagzeilen. Eine davon versteckte sich in einer E-Mail, die an die Belegschaft des Unternehmens ging: Es sei nicht ausgeschlossen, dass das soziale Netzwerk pleite gehe. Dabei ist die Plattform eine wichtige Nachrichtenquelle und ein Austauschort für Politik und Journalismus. Wohin könnten die Nutzerinnen und Nutzer wechseln, um das Twitter-Gefühl am Leben zu halten?

Eine Alternative, über die viel geredet wird, ist Mastodon. Eine Art Twitter-Klon, der allerdings dezentral betrieben wird, ohne dass ein großes Unternehmen dahintersteht. Dazu ist der Quelltext offen einsehbar und es steht kein Profitinteresse im Vordergrund.

Plattformen wachsen organisch und nicht erzwungen

Das sind auch die Punkte, um die es in der Unterhaltung um Mastodon meistens geht. Doch ein soziales Netzwerk ist mehr als nur die Technologie, auf der es aufbaut. Es geht auch um die Community und die Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer.

Da sei fraglich, ob Mastodon wirklich für alle Menschen, die aktuell Twitter nutzen, die richtige Anlaufstelle ist, sagt Eva Horn , Social-Media-Expertin beim RBB:

"Es ist so, dass Communitys in der Regel organisch wachsen und sich dann auch spezielle Codes geben. Das hat sich bei Twitter auch über einen sehr langen Zeitraum entwickelt und ist nicht so einfach nachzubauen."

Aufpassen, dass wirklich alle ein Zuhause finden

Für bestimmte Kreise wie Journalistinnen und Journalisten könnte Mastodon schon jetzt eine Alternative sein, doch gerade für Minderheiten wie queere Menschen oder People of Color käme es auch immer auf die Moderationsmöglichkeiten der jeweiligen Plattform an. Man könne aktuell auf Mastodon schon einige Diskussionen darüber sehen, wie beispielsweise über Rassismuserfahrungen gesprochen werden soll, so Horn.

Es wird also aktuell noch ausgehandelt, für welche Inhalte und Personengruppen das soziale Netzwerk eine Alternative sein kann:

“Und ich glaube, dass man schon aufpassen muss, dass das nicht so ein Ort ist, der angenehm für eine weiße, männliche, eher nerdige Peergroup ist und alle anderen da so ein bisschen runterfallen.”