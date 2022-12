Musk, Trump und Co.

Seit Elon Musk Twitter gekauft hat, vergeht kaum ein Tag, an dem der reichste Mensch der Welt keine neuen Schlagzeilen produziert. Doch wie viele seiner Aussagen und Taten haben einen echten Nachrichtenwert? Vor allem, weil sie oft kurzlebig und fragwürdig sind. Oft ändert Musk seine Meinung mehrfach am Tag, neigt zu Übertreibungen oder sogar zu Lügen. Das erinnert an den Ex-US-Präsidenten Donald Trump.