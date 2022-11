Gehen oder bleiben?

Das soziale Netzwerk Twitter liegt in den Händen des Unternehmers und Multimilliardärs Elon Musk und nun könnte man jeden Tag über Neuerungen, zurückgenommene Neuerungen, blaue Häkchen, graue Häkchen oder ganz allgemein die aufkommenden Sorgen zum Thema Meinungsfreiheit auf Twitter debattieren.

Einen Masterplan hat Musk jedenfalls nicht für Twitter. Er wirkt eher so, als würde er sich aktuell ausprobieren.

Den Werbekunden ist das unheimlich und einigen Nutzerinnen und Nutzern auch: Man zieht um, wenn man sich zutraut, in einem neuen Netzwerk klarzukommen und seine Community auf Twitter zu verlassen.

Wer keinen Bezug zu Twitter hat, dem muss das vorkommen wie eine ganz schräge Aufführung aus Trauer und Wut aller Beteiligten: Das ist doch einfach nur ein soziales Netzwerk, an dem noch dazu in Deutschland nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung überhaupt teilnimmt, sind all die Twitter-Abschiede nicht etwas zu pathetisch?