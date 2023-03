Einwanderung in Kalifornien

Leben ohne Papiere

23:01 Minuten Für viele Einwanderer der Traum: Eine Einbürgerung in den Vereinigten Staaten.

Ana Radić, Ralf Borchard, Katrin Materna · 29. März 2023, 18:30 Uhr

In den USA leben Millionen Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung. Wie sehr sie sich vor den Behörden in Acht nehmen müssen, ist in den einzelnen Bundesstaten sehr unterschiedlich. Kalifornien versucht es mit Schutz und Teilhabe.