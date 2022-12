Streifall Migrationspolitik

Deutschland braucht dringend Zuwanderung, sagen Arbeitsmarkt-Experten. In fast allen Bereichen suchen Arbeitgeber händeringend Personal - vor allem aber im IT-Bereich, im Gesundheitswesen, in der Gastronomie und in der Hotellerie. Auch viele Jobs für weniger oder gar nicht Qualifizierte bleiben unbesetzt. Insgesamt gibt es gut 1,8 Millionen offene Stellen. Unterm Strich bräuchten wir jährlich 400.000 Arbeitskräfte, die aus dem Ausland zu uns kommen.