Tschernobyl 1986

Eine Kommunikationskatastrophe

28:32 Minuten
Der FDP-Politiker Gerhart Baum und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher im Gespräch.
Nach der Regierungserklärung zur Reaktorkatastrophe in Tschernobyl begann im Bundestag im Mai 1986 eine heftig geführte Debatte zur Frage der Sicherheit bundesdeutscher Kernkraftwerke © picture alliance / Heinrich Sanden
Schneider, Noemi |
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1986 werden die ersten Meldungen über den Atomunfall im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl bekannt. Die deutsche Bevölkerung ist aufgrund widersprüchlicher Angaben zutiefst verunsichert. Die Reaktorkatastrophe ist auch ein Kommunikations-GAU.
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