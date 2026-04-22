Tschernobyl 1986

Eine Kommunikationskatastrophe

28:32 Minuten Nach der Regierungserklärung zur Reaktorkatastrophe in Tschernobyl begann im Bundestag im Mai 1986 eine heftig geführte Debatte zur Frage der Sicherheit bundesdeutscher Kernkraftwerke © picture alliance / Heinrich Sanden

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1986 werden die ersten Meldungen über den Atomunfall im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl bekannt. Die deutsche Bevölkerung ist aufgrund widersprüchlicher Angaben zutiefst verunsichert. Die Reaktorkatastrophe ist auch ein Kommunikations-GAU.