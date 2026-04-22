Tschernobyl 1986
Nach der Regierungserklärung zur Reaktorkatastrophe in Tschernobyl begann im Bundestag im Mai 1986 eine heftig geführte Debatte zur Frage der Sicherheit bundesdeutscher Kernkraftwerke © picture alliance / Heinrich Sanden
Eine Kommunikationskatastrophe
28:32 Minuten
1986 werden die ersten Meldungen über den Atomunfall im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl bekannt. Die deutsche Bevölkerung ist aufgrund widersprüchlicher Angaben zutiefst verunsichert. Die Reaktorkatastrophe ist auch ein Kommunikations-GAU.