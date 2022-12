Fotobuch von Chris Bierl

Der drittgrößte Reaktorunfall in der Geschichte der Menschheit, nach Tschernobyl und Fukushima, ereignet sich im Südural im Jahr 1957. Im russischen Atomkomplex Majak versagt die Kühlung - und obwohl sich die Krankenhäuser schnell mit Strahlenkranken füllten, obwohl Tausende evakuiert wurden und die Bauern ohne Erklärung ihr Vieh schlachten und die Ernte vergraben mussten, gibt es bis heute keine offiziellen Untersuchungen. So weiß man nicht, wie hoch nach wie vor die radioaktive Belastung in der Region ist oder was es für gesundheitliche Auswirkungen auf die Bevölkerung gab und gibt.

Der Fotograf Chris Bierl hat die Region fotografiert. In "A One Storied Country" zeigt er eine karge Region, trostlose Landschaften. "Trotz all der erschreckenden Momente hat es auch eine gewisse Faszination. Ich habe öfter gesagt: 'Boah, so was habe ich noch nie gesehen.' Das möchte ich im Bild festhalten", berichtet Bierl.