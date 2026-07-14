Ein Haufen Hoffnung
Was wie Abfall aussieht, ist zugleich ein kraftvolles Symbol: Philosophen, Gärtnerinnen und Aktivisten entdecken im Kompost Antworten auf die Probleme eines überlasteten Planeten © Getty Images / Dmitrii Marchenko
Was alles im Kompost steckt
31:52 Minuten
Kompost ist mehr als nur Biomüll: Im Komposthaufen wird aus Küchen- und Gartenabfällen fruchtbarer Humus - eine klimaschonende Kreislaufwirtschaft, die Ressourcen spart und Böden verbessert. Doch das ist noch längst nicht alles.