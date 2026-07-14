Ein Haufen Hoffnung

Was alles im Kompost steckt

31:52 Minuten Was wie Abfall aussieht, ist zugleich ein kraftvolles Symbol: Philosophen, Gärtnerinnen und Aktivisten entdecken im Kompost Antworten auf die Probleme eines überlasteten Planeten © Getty Images / Dmitrii Marchenko

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Kompost ist mehr als nur Biomüll: Im Komposthaufen wird aus Küchen- und Gartenabfällen fruchtbarer Humus - eine klimaschonende Kreislaufwirtschaft, die Ressourcen spart und Böden verbessert. Doch das ist noch längst nicht alles.